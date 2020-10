Bagno di folla di Trump alla Casa Bianca: 'Mi sento bene, batteremo il virus cinese' (Di domenica 11 ottobre 2020) Il presidente Usa non è più considerato contagioso. Lo afferma il medico che lo ha curato dal coronavirus. Ieri ha parlato da un balcone a migliaia di persone, in molte senza mascherina Leggi su tg.la7 (Di domenica 11 ottobre 2020) Il presidente Usa non è più considerato contagioso. Lo afferma il medico che lo ha curato dal corona. Ieri ha parlato da un balcone a migliaia di persone, in molte senza mascherina

ValeMinni75 : Ti aspettiamo in Italia Per un bagno tra una folla di fan pazze così la prossima volta anziché Le mie ragazze… - Roberta_R0 : @Cinzy08_ @cristinascat10 io la capisco,ma come faceva ad uscire a salutare?imbarazzante, nonostante chi per lei av… - Tonia83971674 : RT @dizi_italy: BAGNO DI FOLLA PER @canyaman1989 IN ITALIA. L'ATTORE TURCO, SBARCATO DA NOI, NON SI È SOTTRATTO ALL'AFFETTO DELLE YAMANINE… - dizi_italy : BAGNO DI FOLLA PER @canyaman1989 IN ITALIA. L'ATTORE TURCO, SBARCATO DA NOI, NON SI È SOTTRATTO ALL'AFFETTO DELLE Y… - goalyolanda : RT @FedeMorgana90: @scarlet47952566 Ma non potete semplicemente rispettare il fatto che è venuta senza dirlo? Se davvero l'amate come dite… -

Ultime Notizie dalla rete : Bagno folla Bagno di folla per Trump che si fa un giretto in automobile Euronews Italiano Tom Cruise sfila a Roma su una moto della Polizia [VIDEO]

E anche oggi è stato visto su una BMW, ma questa volta a due ruote. L'attore americano infatti si è concesso un bagno di folla in sella a una moto della Polizia lungo i Fori Imperiali. Nei giorni scor ...

Loredana Bertè dimagrita di 12 kg a 70 anni: “Troppo magra? Se volessi potrei…” [FOTO]

Loredana Bertè si è rimessa in forma nell’ultimo periodo: è ormai noto che la cantante sta seguendo un regime alimentare nuovo e che questo l’ha portata a perdere diversi kg, precisamente 12. Per alcu ...

E anche oggi è stato visto su una BMW, ma questa volta a due ruote. L'attore americano infatti si è concesso un bagno di folla in sella a una moto della Polizia lungo i Fori Imperiali. Nei giorni scor ...Loredana Bertè si è rimessa in forma nell’ultimo periodo: è ormai noto che la cantante sta seguendo un regime alimentare nuovo e che questo l’ha portata a perdere diversi kg, precisamente 12. Per alcu ...