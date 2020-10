Avellino, Braglia: “Vincere a Palermo è sempre complicato, non ci sentiamo i favoriti del torneo” (Di domenica 11 ottobre 2020) Il Palermo ha ceduto 2-0 all'Avellino nella gara valida per il quarto turno del campionato di Serie C.LE PAGELLE DI Palermo-Avellino 0-2: Avellino corsaro al Barbera, rosa sempre peggioLe reti siglate da D'Angelo e Fella hanno permesso alla compagine irpina di portare a casa tre punti importanti e bissare di conseguenza il successo esterno ottenuto in casa della Viterbese. Il tecnico dei lupi, Piero Braglia, ai microfoni della redazione di Prima Tivvù, ha commentato così il successo dei suoi."Complimenti ai ragazzi, hanno fatto una bella partita, hanno interpretato benissimamente la gara. Vincere a Palermo è sempre difficile e siamo soddisfatti. Fella? Si è mosso in modo pericoloso, è un ragazzo che da ... Leggi su mediagol (Di domenica 11 ottobre 2020) Ilha ceduto 2-0 all'nella gara valida per il quarto turno del campionato di Serie C.LE PAGELLE DI0-2:corsaro al Barbera, rosapeggioLe reti siglate da D'Angelo e Fella hanno permesso alla compagine irpina di portare a casa tre punti importanti e bissare di conseguenza il successo esterno ottenuto in casa della Viterbese. Il tecnico dei lupi, Piero, ai microfoni della redazione di Prima Tivvù, ha commentato così il successo dei suoi."Complimenti ai ragazzi, hanno fatto una bella partita, hanno interpretato benissimamente la gara. Vincere adifficile e siamo soddisfatti. Fella? Si è mosso in modo pericoloso, è un ragazzo che da ...

