Assunzioni sospette mai attenzionate Il sindaco Servalli sospende il concorso

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 11 ottobre 2020) di Erika Noschese L’interdizione dai pubblici uffici per un anno ha inevitabilmente scosso il consorzio farmaceutico intercomunale. Il dirigente comunale di Cava de’ Tirreni Francesco Sorrentino è finito al centro delle indagini della guardia di finanza in quanto, da direttore del I settore area amministrativa del comune guidato dalVincenzoe da componente della commissione delpubblico per esami per il reclutamento di 10 unità di istruttore direttivo amministrativo e direttore generale del consorzio farmaceutico di Salerno, aveva fatto dei favori aldi Eboli Massimo Cariello, in cambio della non assunzione – all’interno del consorzio – di Salvatore Memoli. Di fatti, nelindetto dal comune di Cava de’ Tirreni, ...