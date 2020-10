Ascolti tv sabato 10 ottobre: Ballando con le Stelle, Tu si que vales, Smallfoot (Di domenica 11 ottobre 2020) Ascolti tv sabato 10 ottobre 2020: auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 10 ottobre 2020? Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le Stelle 2020. Su Canale 5 invece Tu si que vales. Su Rai 2 la serie tv SWAT. Su Italia 1 il cartone animato Smallfoot, il mio amico delle nevi. Su Rai 3 il film Se Dio vuole. Su Rete 4 Die Hard, duri a morire. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv sabato 10 ottobre 2020? Di seguito tutti i dati. Ascolti tv 10 ottobre 2020, prima serata I dati Auditel e lo share ... Leggi su tpi (Di domenica 11 ottobre 2020)tv102020: auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,102020? Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata dicon le2020. Su Canale 5 invece Tu si que. Su Rai 2 la serie tv SWAT. Su Italia 1 il cartone animato, il mio amico delle nevi. Su Rai 3 il film Se Dio vuole. Su Rete 4 Die Hard, duri a morire. Ma chi ha totalizzato i maggioritv102020? Di seguito tutti i dati.tv 102020, prima serata I dati Auditel e lo share ...

irina52844348 : RT @gagliardi_enza: #CanYaman e #michelemorrone Sabato 10 Ottobre ore 16:00 a #Verissimo su Canale5 con Silvia Toffanin ???? sarà un botto di… - CorneliaHale94 : @dumurin @EnfantProdige Survivor con Lino Guanciale in 12 episodi da 50 minuti, sulla storia di un’imbarcazione che… - gagliardi_enza : #CanYaman e #michelemorrone Sabato 10 Ottobre ore 16:00 a #Verissimo su Canale5 con Silvia Toffanin ???? sarà un bott… - Annacaaa2 : Cara Silvia tu si che sai come far alzare gli ascolti del sabato pomeriggio ?? #DayDreamer -