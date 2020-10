Argentina: Dybala salta anche sfida con Bolivia (Di domenica 11 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 11 OTT - Paulo Dybala non prenderà parte alla sfida dell'Argentina di martedì prossimo contro la Bolivia, match valido per le qualificazioni mondiali. Infatti i canali social dell'... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 11 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 11 OTT - Paulonon prenderà parte alladell'di martedì prossimo contro la, match valido per le qualificazioni mondiali. Infatti i canali social dell'...

ZZiliani : La Federazione argentina ha comunicato che Dybala non andrà in Bolivia. Si parla di problemi gastrointestinali. - TuttoMercatoWeb : Juventus, Paulo Dybala salta anche Bolivia-Argentina: 'Non idoneo all'attività sportiva' - tuttosport : #Juve, #Dybala salta anche #BoliviaArgentina ?? - Spazio_J : Dybala 'Non idoneo all'attività sportiva': il comunicato dell'Argentina - - cheobravo : RT @CMJuve18: ?? Dall’Argentina fanno sapere che Paulo Dybala non seguirà l’Albiceleste in Bolivia per problemi fisici. La Joya lamenta un i… -