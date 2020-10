Arbitro Italia Olanda: Anthony Taylor dirigerà la sfida (Di domenica 11 ottobre 2020) Arbitro Italia Olanda: sarà Anthony Taylor l’Arbitro della sfida valida per la quarta giornata di Nations League Decretato l’Arbitro per la sfida di Nations League tra Italia e Olanda. Sarà il signor Anthony Taylor. Il match è in programma mercoledì prossimo alle 20:45 al “Gewiss Stadium” di Bergamo e valida per la quarta giornata della fase a gironi della Nations League. L’Arbitro inglese, come informa l’UEFA sui suoi canali ufficiali, sarà coadiuvato dai suoi connazionali Gary Beswick e Adam Nunn. Il quarto uomo sarà infine Christopher Kavanagh. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 ottobre 2020): saràl’dellavalida per la quarta giornata di Nations League Decretato l’per ladi Nations League tra. Sarà il signor. Il match è in programma mercoledì prossimo alle 20:45 al “Gewiss Stadium” di Bergamo e valida per la quarta giornata della fase a gironi della Nations League. L’inglese, come informa l’UEFA sui suoi canali ufficiali, sarà coadiuvato dai suoi connazionali Gary Beswick e Adam Nunn. Il quarto uomo sarà infine Christopher Kavanagh. Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : #Italia, Bonaventura diventa papà e lascia il ritiro: Designato l'arbitro per #Italia-Olanda: fischia l'inglese Tay… - MIF_76 : @lucianoghelfi Italia - Germania, arbitro inglese, in campo neutro. Bella partita - CORNERNEWS24 : #Calcio - Bonaventura diventa papà e lascia ritiro degli azzurri Designato l'arbitro per Italia-Olanda: fischia l'inglese Taylor - Quintomioo : Presidente Eca Agnelli Ceferin presidente Uefa padrino figlia Agnelli Rosetti arbitro di Torino presidente commissi… - paratox_ : @Frida91145690 @maryrosaspina Col senno di poi son tutti più bravi ????... un po’ come alla domenica l’Italia intera… -

Ultime Notizie dalla rete : Arbitro Italia Arbitro Italia Olanda: Anthony Taylor dirigerà la sfida Calcio News 24 Coronavirus, derby Inter-Milan a rischio rinvio? Il regolamento

Il comunicato di Lega Serie A parla chiaro: al momento il derby tra Inter e Milan si gioca, nonostante i 6 casi di Coronavirus tra i nerazzurri ...

Italia, Bonaventura diventa papà e lascia il ritiro della Nazionale

Giacomo Bonaventura, fantasista della Fiorentina, ha appena lasciato il ritiro della Nazionale azzurra, a Danzica, dove stasera è in programma Polonia-Italia. Il giocatore rientra in Italia per la nas ...

Il comunicato di Lega Serie A parla chiaro: al momento il derby tra Inter e Milan si gioca, nonostante i 6 casi di Coronavirus tra i nerazzurri ...Giacomo Bonaventura, fantasista della Fiorentina, ha appena lasciato il ritiro della Nazionale azzurra, a Danzica, dove stasera è in programma Polonia-Italia. Il giocatore rientra in Italia per la nas ...