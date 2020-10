Antonio Urso rieletto Presidente Federazione italiana Pesistica

Leggi su iltempo

(Di domenica 11 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) –è statodella. Il nisseno, unico candidato alla carica presidenziale, necessitava del 55% delle preferenze ma ha ricevuto la fiducia del 92.1% dei voti; in carica dal 2005, ora intraprende il suo ultimo mandato in Fipe. “Affrontiamo un quadriennio con tante incognite quindi grazie, perchè vi ho chiesto una fiducia al buio e perchè sento che questa fiducia mi viene data non solo per il mio ruolo ma anche per la mia persona. Spero che questapossa fare quei progetti ora determinanti per attraversare questo momento di importanti cambiamenti culturali, sociali, organizzativi di questa Nazione. Credo che oggi l'unico processo sociale-educativo su cui ...