Anticipazioni Un Posto al sole martedì 13 ottobre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 11 ottobre 2020) Martedì 13– Filippo assiste Serena: Filippo è presente nel momento in cui Serena ha un malore e di conseguenza il giovane decide di accompagnarla in ospedale. In quel fragente scoprirà cosa la donna gli sta nascondendo. Sarà anche un’occasione per affrontare Leonardo. L'articoloUnalmartedì 13News Programmi Tv.