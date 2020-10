Anticipazioni Tempesta d’Amore mercoledì 14 ottobre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 11 ottobre 2020) Mercoledì 14– Un nuovo ostacolo per Eva: Eva vuole a tutti i costi dire a suo marito che Emilio non è suo figlio, ma una serie di impedimenti la ostacolano. Non ultimo la telefonata di Valentina che chiede a suo padre di raggiungerla urgentemente a Lipsia. Successivamente Robert chiama ad Eva e quest’ultima le dice che non può pià aspettare: lui deve sapere! L'articolod’Amore mercoledì 14News Programmi Tv.