Anticipazioni Beautiful martedì 13 ottobre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 11 ottobre 2020) Martedì 13– La Fulton viene licenziata: i Forrester decidono di licenziare Flo per quello che ha fatto. La giovane è sconvolta perchè in cuor suo sperava che alla fine dei conti la verità l’avrebbe messa in una buona luce. D’altronde il colpevole è Reese, la Fulton è stato solo uno strumento del suo abominio. Secondo Brooke Flo come tra l’altro Xander avrebbero potuto fare qualcosa per rivelare quello che sapevano, ma hanno preferito tacere. L'articolomartedì 13News Programmi Tv.