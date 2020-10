Anticipazioni americane Beautiful: Douglas diventa il figlio di Hope e Liam (Di domenica 11 ottobre 2020) Ha solamente cinque anni Douglas Forrester ma è grazie a lui che nelle puntate di Beautiful il segreto dello scambio di culle è stato svelato. Ma le Anticipazioni americane rivelano che il bambino, dopo aver detto in faccia al padre quello che pensa di lui, si rivolge alla sua nuova mamma dicendo poi al genitore quello che vuole fare e con chi vuole stare da ora in poi. Un momento molto duro per Thomas che è ovviamente provato dopo essere stato fermato un attimo prima che sposasse Zoe Buckigham, dalla Logan con lo scopo di fermare la sua ennesima follia manipolatrice. Anteprime americane di Beautiful: Hope incastra Thomas Thomas ha deciso di sposare Zoe per far ingelosire Hope, ma la giovane stilista nel frattempo ha pianificato con ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 11 ottobre 2020) Ha solamente cinque anniForrester ma è grazie a lui che nelle puntate diil segreto dello scambio di culle è stato svelato. Ma lerivelano che il bambino, dopo aver detto in faccia al padre quello che pensa di lui, si rivolge alla sua nuova mamma dicendo poi al genitore quello che vuole fare e con chi vuole stare da ora in poi. Un momento molto duro per Thomas che è ovviamente provato dopo essere stato fermato un attimo prima che sposasse Zoe Buckigham, dalla Logan con lo scopo di fermare la sua ennesima follia manipolatrice. Anteprimediincastra Thomas Thomas ha deciso di sposare Zoe per far ingelosire, ma la giovane stilista nel frattempo ha pianificato con ...

TwBeautiful : Thomas infastidito, Liam iper-protettivo, Zoe ammaliata: #Twittamibeautiful racconta le novità in arrivo nelle punt… - infoitcultura : Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy, armata di coltello, minaccia la sua Famiglia! - infoitcultura : Anticipazioni americane Beautiful: scontro tra Hope e Steffy - MicroPortale : BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI - PUNTATE AMERICANE - #8376 del 9 ottobre 2020 Alla villa dei Forrester, una Quinn in preda… - FrancescaGrame3 : Leggendo le anticipazioni americane non capisco come Flo e Zoe facciano ancora parte del cast #twittamibeautiful -