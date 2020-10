Annullata la Barcolana per le condizioni meteo (Di domenica 11 ottobre 2020) causa delle condizioni meteo marine presenti nel Golfo di Trieste, il Comitato di regata, sulla base delle indicazioni della Capitaneria di Porto e sentita la Società organizzatrice, valutate l’allerta meteo emessa dalla Protezione Civile e le previsioni meteo diramate dall’Osmer per la giornata di oggi, domenica 11 ottobre, ha deciso di annullare la Coppa D’Autunno – Barcolana 52 presented by Generali. La decisione è stata presa stamani alle 7 del mattino, visto l’evolversi del meteo secondo le previsioni di Bora forte e il concretizzarsi dell’allerta meteo diramata ieri dalle autorità. “Di fronte a condizioni meteo marine come quelle odierne – ha ... Leggi su udine20 (Di domenica 11 ottobre 2020) causa dellemarine presenti nel Golfo di Trieste, il Comitato di regata, sulla base delle indicazioni della Capitaneria di Porto e sentita la Società organizzatrice, valutate l’allertaemessa dalla Protezione Civile e le previsionidiramate dall’Osmer per la giornata di oggi, domenica 11 ottobre, ha deciso di annullare la Coppa D’Autunno –52 presented by Generali. La decisione è stata presa stamani alle 7 del mattino, visto l’evolversi delsecondo le previsioni di Bora forte e il concretizzarsi dell’allertadiramata ieri dalle autorità. “Di fronte amarine come quelle odierne – ha ...

