Animaniacs: una parodia di Jurassic Park nella prima clip del revival (Di domenica 11 ottobre 2020) Il mondo di Animaniacs e di Jurassic Park si incontrano nella prima clip tratta dal revival della famosa serie animata. Animaniacs ritornerà sugli schermi televisivi con nuovi episodi realizzati per Hulu e la prima clip mostra un divertente crossover con Jurassic Park. Il video, condiviso in occasione del New York Comic-Con, mostra i simpatici protagonisti "ritornare in vita" accanto ai protagonisti del franchise giurassico e a Steven Spielberg, che prende il posto di John Hammond. Lo show animato racconta le avventure dei fratelli Warner, Yakko, Wakko e Dot che nella serie originale fuggivano dalla torre idrica della Warner Bros e si ritrovano ad affrontare ... Leggi su movieplayer (Di domenica 11 ottobre 2020) Il mondo die disi incontranotratta daldella famosa serie animata.ritornerà sugli schermi televisivi con nuovi episodi realizzati per Hulu e lamostra un divertente crossover con. Il video, condiviso in occasione del New York Comic-Con, mostra i simpatici protagonisti "ritornare in vita" accanto ai protagonisti del franchise giurassico e a Steven Spielberg, che prende il posto di John Hammond. Lo show animato racconta le avventure dei fratelli Warner, Yakko, Wakko e Dot cheserie originale fuggivano dalla torre idrica della Warner Bros e si ritrovano ad affrontare ...

Il_Nerdastro : Su #Hulu stanno per tornare gli #Animaniacs. E visto che #StevenSpielberg li ha riportati in vita, e che qui non si… - Kisu_hm : RT @Nerdmovieprod: Animaniacs: la prima clip della nuova serie è una parodia di Jurassic Park! #animaniacs #Hulu #JurassicPark https://t.co… - Nerdmovieprod : Animaniacs: la prima clip della nuova serie è una parodia di Jurassic Park! #animaniacs #Hulu #JurassicPark -

Ultime Notizie dalla rete : Animaniacs una Animaniacs: la prima clip della nuova serie è una parodia di Jurassic Park! Nerdmovieproductions Animaniacs: una parodia di Jurassic Park nella prima clip del revival

Il mondo di Animaniacs e di Jurassic Park si incontrano nella prima clip tratta dal revival della famosa serie animata. Animaniacs ritornerà sugli schermi televisivi con nuovi episodi realizzati per H ...

Il mondo di Animaniacs e di Jurassic Park si incontrano nella prima clip tratta dal revival della famosa serie animata. Animaniacs ritornerà sugli schermi televisivi con nuovi episodi realizzati per H ...