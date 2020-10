Angela di “non ce n’è Coviddi” fa marcia indietro e lancia l’appello sui social: “indossiamo la mascherina” (Di domenica 11 ottobre 2020) Angela Chianello è diventata famosa per la sua frase “Non ce n’è Coviddi”, rilasciata durante un’intervista ai microfoni dell’inviata di Barbara D’Urso, dalla spiaggia di Mondello. Boom di followers sui social per la siciliana, la cui intervista è stata ripresa un’infinità di volte sui social per delle esilaranti parodie. Adesso, però, Angela chiede serietà e fa dietrofront: “mi potete dire che sono incoerente, ma il Covid c’è! Indossiamo la mascherina, pensiamo alla nostra salute e a tutto quanto. Io quella volta, scherzando, spontaneamente, avevo detto che il Covid non c’è, ma ora siamo messi male”.L'articolo Angela di “non ce n’è Coviddi” fa ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 11 ottobre 2020)Chianello è diventata famosa per la sua frase “Non ce n’è Coviddi”, rilasciata durante un’intervista ai microfoni dell’inviata di Barbara D’Urso, dalla spiaggia di Mondello. Boom di followers suiper la siciliana, la cui intervista è stata ripresa un’infinità di volte suiper delle esilaranti parodie. Adesso, però,chiede serietà e fa dietrofront: “mi potete dire che sono incoerente, ma il Covid c’è! Indossiamo la mascherina, pensiamo alla nostra salute e a tutto quanto. Io quella volta, scherzando, spontaneamente, avevo detto che il Covid non c’è, ma ora siamo messi male”.L'articolodi “non ce n’è Coviddi” fa ...

repubblica : La signora di 'non ce n'è Coviddi' ci ripensa:'Ora mettiamo la mascherina' - trash_italiano : Tutti gli ospiti di #DomenicaLive e #noneladurso: Paolo e Clizia tornano da Barbara, Gabriel Garko e Angela da Mond… - TizianaFerrario : La saggezza di Piero Angela e il Covid: «Serve l’esercito in strada per far rispettare le regole». Chi non mette la… - demian_online : RT @Ciribini: @corzunino @giannafregonara Come mai del ruolo cruciale della ventilazione negli ambienti confinati per la trasmissione viral… - Angela_Corica : 'Mi piace appoggiare chi è intelligente e capace, senza ipocrisie. Di certo non sono una donna che supporta un'altr… -

Ultime Notizie dalla rete : Angela “non Angela Maraventano, da Lampedusa a Salvini: la frase sulla Mafia della leghista Corriere della Sera