Altra sparata di Trump | sono immunizzato dal Covid E la Casa Bianca intanto vuole ripristinare secondo confronto con Biden

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 11 ottobre 2020) "Il presidente è in ottima forma" e "dal, non so se per un periodo lungo, breve o per tutta la vita". In ogni caso "" e "ormai non sto prendendo più alcun farmaco". Ne è convinto il presidente degli Stati Uniti Donalde allo stesso tempo, l'ha detto una intervista alla Fox in cui è tornato a puntare il dito contro Pechino. "La colpa del virus - ha aggiunto- è della Cina". Parimenti,si è mostrato nell'intervista sferzante sia nei confronti del suo sfidante democratico per laJoeche verso l'opinione pubblica che a suo dire lo favorisce. "ieri - ha detto fra l'altro ...