Allerta Meteo Toscana: esteso codice giallo per temporali, attesi forti venti nell’area fiorentina (Di domenica 11 ottobre 2020) L’Allerta Meteo con codice giallo in Toscana, emesso sabato 10 ottobre dalla Sala operativa della Protezione civile regionale, prosegue ed e’ stata estesa a lunedi’ 12. forti temporali – con associato rischio idrogeologico ed idraulico sul reticolo minore – sono attesi anche lunedi’, almeno fino alle ore 13, sulla costa, in particolare su quella meridionale, e sull’Arcipelago. A questi fenomeni si andra’ ad aggiungere fino alle ore 20 forte vento nell’area fiorentina e nella piana pratese e pistoiese. I fenomeni in corso, fanno sapere dalla Sala operativa, sono collegati all’arrivo di aria fredda dal nord Europa. Oggi, domenica 11 ottobre, piogge, rovesci e ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 11 ottobre 2020) L’conin, emesso sabato 10 ottobre dalla Sala operativa della Protezione civile regionale, prosegue ed e’ stata estesa a lunedi’ 12.– con associato rischio idrogeologico ed idraulico sul reticolo minore – sonoanche lunedi’, almeno fino alle ore 13, sulla costa, in particolare su quella meridionale, e sull’Arcipelago. A questi fenomeni si andra’ ad aggiungere fino alle ore 20 forte vento nell’areae nella piana pratese e pistoiese. I fenomeni in corso, fanno sapere dalla Sala operativa, sono collegati all’arrivo di aria fredda dal nord Europa. Oggi, domenica 11 ottobre, piogge, rovesci e ...

