Allerta Meteo Liguria, codice giallo per temporali prolungato sul Levante, venti fino a 80-100km/h (Di domenica 11 ottobre 2020) Dopo i temporali che questa notte hanno interessato il Levante ligure, e soprattutto il territorio immediatamente al di la' del confine ligure, la valutazione delle ultime uscite modellistiche ha portato Arpal a prolungare l'Allerta gialla per temporali sul Levante regionale (bacini piccoli e medi) fino alle 18 di oggi. Attenzione anche ai venti settentrionali, tra forti e di burrasca, con raffiche intorno agli 80-100 km/h, in particolare sui crinali e allo sbocco delle valli esposte. Mare tra mosso e molto mosso.

