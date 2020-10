Allerta Meteo Emilia Romagna, codice giallo per temporali e vento fino alla mezzanotte di domani (Di domenica 11 ottobre 2020) Allerta gialla per criticita’ idrogeologica, temporali e vento sul territorio dell’Emilia-Romagna a partire dalle 12 alla mezzanotte di domani. A emetterla l’Agenzia regionale di Protezione Civile e l’Arpae Nel dettaglio, si legge nel bollettino, “nella giornata di oggi, il territorio regionale sara’ gradualmente interessato a partire dal settore occidentale da piogge localmente persistenti e fenomeni convettivi sparsi, piu’ intensi sulle aree appenniniche. Dal pomeriggio-sera” si intensificheranno “i fenomeni sul settore centro-orientale, dove potranno diventare anche a carattere temporalesco di moderata o forte intensita’“. Inoltre, viene osservato, e ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 11 ottobre 2020)giper criticita’ idrogeologica,sul territorio dell’a partire dalle 12di. A emetterla l’Agenzia regionale di Protezione Civile e l’Arpae Nel dettaglio, si legge nel bollettino, “nella giornata di oggi, il territorio regionale sara’ gradualmente interessato a partire dal settore occidentale da piogge localmente persistenti e fenomeni convettivi sparsi, piu’ intensi sulle aree appenniniche. Dal pomeriggio-sera” si intensificheranno “i fenomeni sul settore centro-orientale, dove potranno diventare anche a carattere temporalesco di moderata o forte intensita’“. Inoltre, viene osservato, e ...

Ultime Notizie dalla rete : Allerta Meteo Meteo CRONACA DIRETTA: ALLERTA METEO su ben 12 Regioni. TEMPORALI, VENTI FORTI e pure NEVE! EVOLUZIONE fino a SERA iLMeteo.it Maltempo, allerta di codice giallo estesa di 24 ore

Prosegue e si estende a lunedì 12 ottobre l’allerta meteo con codice giallo emesso ieri dalla Sala operativa della Protezione civile regionale. Forti temporali - con associato rischio idrogeologico ed ...

Dichiarazioni dell presidente FIV sull' annullamento della Barcolana

anche se con delle variabilità nei diversi modelli meteo, credo che la scelta degli organizzatori, anche seguendo l’allerta meteo e gli avvisi della Capitaneria di Porto, sia stata giusta. Andare in ...

