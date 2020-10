Alberto Stasi: la difesa lotta per il ricorso in cassazione (Di domenica 11 ottobre 2020) Alberto Stasi, in carcere per l’omicidio di Chiara Poggi, continua a provare il ricorso in cassazione. L’avvocato del 37enne, Laura Panciroli, continua il suo percorso difensivo nei confronti del suo cliente. Il legale di Stasi ha preparato un ricorso volto a contrastare l’ultima ordinanza da parte della corte d’appello di Brescia, la quale aveva reputato inammissibile la richiesta di revisione del processo. I giudici hanno spiegato in 49 pagine ai difensori di Alberto come mai il loro assistito dovrà rassegnarsi a scontare 16 anni di carcere. Alberto Stasi: respinti due argomenti della difesa La difesa di Alberto Stasi aveva portato in ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 11 ottobre 2020), in carcere per l’omicidio di Chiara Poggi, continua a provare ilin. L’avvocato del 37enne, Laura Panciroli, continua il suo percorso difensivo nei confronti del suo cliente. Il legale diha preparato unvolto a contrastare l’ultima ordinanza da parte della corte d’appello di Brescia, la quale aveva reputato inammissibile la richiesta di revisione del processo. I giudici hanno spiegato in 49 pagine ai difensori dicome mai il loro assistito dovrà rassegnarsi a scontare 16 anni di carcere.: respinti due argomenti dellaLadiaveva portato in ...

