Al Roland Garros Nadal fa 13 | Djokovic ko in tre set

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Rafael Nadal ha battuto nettamente Novak Djokovic e ha fatto 13 al Roland Garros. Questi i successi centrati in carriera dallo spagnolo, in altrettanti finali giocate, nello Slam parigino, andato in scena, sulla terra rossa francese, inusualmente a cavallo fra settembre e ottobre. Nell'atto conclusivo del singolare maschile, dopo il trionfo di ieri (al femminile) della 19enne polacca Iga Swiatek, non c'è stata storia. Il maiorchino, numero due del mondo e del seeding, ha dominato contro il serbo, primo tennista del ranking Atp e prima testa di serie del torneo, apparso un pò menomato, per via di problemi alla spalla e al collo. Nadal si è imposto col punteggio di 6-0 6-2 7-5. Il match è stato giocato al coperto, per via della pioggia, ma ...

