AIFA | pillola del giorno dopo | abolito l’obbligo della ricetta anche per le minorenni

L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) con la Determina n. 998 dello scorso 8 ottobre ha abolito l'obbligo della ricetta medica per acquistare in farmacia la cosiddetta pillola del giorno dopo. È conosciuto comunemente col nome di "pillola del giorno dopo" il farmaco utilizzato per la contraccezione di emergenza fino a cinque giorni dopo il rapporto

