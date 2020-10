Adriano Panatta | matrimonio a 70 anni con Anna Bonamigo

(Di domenica 11 ottobre 2020) Adriano Panatta è andato a nozze. Lo storico campione del tennis, 7o anni compiuti da poco, ha sposato la compagna Anna Bonamigo a Venezia. Il rito civile è stato al municipio di Ca’ Farsetti, una cerimonia riservata solo a familiari e amici stretti, come raccontano le foto degli sposi condivise via Instagram dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro.

L'ex tennista ha sposato la compagna a Venezia. Il rito civile è stato al municipio di Ca’ Farsetti, come raccontano le foto condivise in Rete dal sindaco della città ...VENEZIA. Adriano Panatta e Anna Bonamigo oggi sposi, a Venezia. Le nozze officiate in Comune dal sindaco Luigi Brugnaro, che poi ha twittato le foto.