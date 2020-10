(Di domenica 11 ottobre 2020) Stanno defluendo in queste ore gli oltre trecento giovani che hanno preso parte ad un, nella notte, a. Attrso i canali social i partecipanti si sono dati appuntamento in Strada della Cebrosa, all’interno di un capannone abbandonato. Nessun rispetto dele poche le mascherine indossate.La situazione ⪚ monitorata dai carabinieri della compagnia di Chivasso, allertati nella notte dai residenti della zona, gi&ag; teatro di unlo scorso 30 agosto, sempre all’interno di una fabbrica abbandonata.

brumas00 : RT @LaStampa: Stanotte, a Settimo Torinese, i carabinieri hanno scoperto un rave party in corso con circa 300 persone. - LaStampa : Stanotte, a Settimo Torinese, i carabinieri hanno scoperto un rave party in corso con circa 300 persone. - patriziarutigl1 : A Settimo Torinese party senza controllo ! - Yogaolic : RT @SkyTG24: Settimo Torinese, 300 a rave party senza mascherine e distanziamento - marcovolpicell : RT @HuffPostItalia: A Settimo Torinese rave party senza mascherina e distanziamento -

