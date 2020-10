A Parma vince la pioggia: finale tra Caruso e Tiafoe rinviata a lunedì 12 ottobre (Di domenica 11 ottobre 2020) pioggia a Parma, è stata rinviata la finale degli Internazionali di Tennis Emilia Romagna. Salvatore Caruso e lo statunitense Frances Tiafoe giocheranno il match per il titolo del Challenger organizzato da MEF Tennis Events al Tennis Club President lunedì 12 ottobre alle ore 10.00. Inutili i tentativi degli organizzatori di sistemare il Campo Centrale per renderlo agibile: la pioggia non ha dato tregua a Parma e l’incontro è stato rinviato. Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020), è stataladegli Internazionali di Tennis Emilia Romagna. Salvatoree lo statunitense Francesgiocheranno il match per il titolo del Challenger organizzato da MEF Tennis Events al Tennis Club President lunedì 12alle ore 10.00. Inutili i tentativi degli organizzatori di sistemare il Campo Centrale per renderlo agibile: lanon ha dato tregua ae l’incontro è stato rinviato.

Pioggia a Parma, è stata rinviata la finale degli Internazionali di Tennis Emilia Romagna. Salvatore Caruso e lo statunitense Frances Tiafoe giocheranno il match per il titolo del Challenger ...

Pioggia a Parma, è stata rinviata la finale degli Internazionali di Tennis Emilia Romagna. Salvatore Caruso e lo statunitense Frances Tiafoe giocheranno il match per il titolo del Challenger ...