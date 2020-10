Zampa su Covid-19 e Trasporti Pubblici: Limite Massimo di Capienza da Rivedere (Di sabato 10 ottobre 2020) La sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, parla di provvedimenti contro il Covid-19 e suggerisce di Rivedere le misure di sicurezza per i Trasporti Pubblici. “Posso dirle che le Regioni farebbero bene ad aprire con il ministero, con il Comitato tecnico scientifico e con il ministro Boccia, un confronto per mettere mano al provvedimento approvato a settembre” … Leggi su youreduaction (Di sabato 10 ottobre 2020) La sottosegretaria alla Salute, Sandra, parla di provvedimenti contro il-19 e suggerisce dile misure di sicurezza per i. “Posso dirle che le Regioni farebbero bene ad aprire con il ministero, con il Comitato tecnico scientifico e con il ministro Boccia, un confronto per mettere mano al provvedimento approvato a settembre” …

