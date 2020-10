Zaia: «Siamo in guerra, serve l’autodiagnosi. Ma il governo gioca al piccolo chimico» (Di sabato 10 ottobre 2020) «Siamo in guerra. Il piano di sanità pubblica funziona se i cittadini potranno farsi l’autodiagnosi. Il Veneto è già pronto per un test di questo tipo, lo stiamo sperimentando e presto porremo la questione». Lo afferma il governatore veneto Luca Zaia in un’intervista a La Verità. «Ci sono 20 multinazionali che producono i test rapidi e soprattutto i test di autodiagnosi certificati da enti internazionali. Non c’è più nulla da inventare o da sperimentare. Ma noi Siamo ancora fermi perché prendiamo il prodotto certificato dalla Fda negli Usa e ci mettiamo come il piccolo chimico a ricontrollare tutto», sottolinea. Zaia: «Non accetto lezioncine e tirate ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 ottobre 2020) «in. Il piano di sanità pubblica funziona se i cittadini potranno farsi l’autodiagnosi. Il Veneto è già pronto per un test di questo tipo, lo stiamo sperimentando e presto porremo la questione». Lo afferma il governatore veneto Lucain un’intervista a La Verità. «Ci sono 20 multinazionali che producono i test rapidi e soprattutto i test di autodiagnosi certificati da enti internazionali. Non c’è più nulla da inventare o da sperimentare. Ma noiancora fermi perché prendiamo il prodotto certificato dalla Fda negli Usa e ci mettiamo come ila ricontrollare tutto», sottolinea.: «Non accetto lezioncine e tirate ...

