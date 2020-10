World Mental Health Day | il benessere psichico a rischio | aumentano le richieste di aiuto

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 10 ottobre 2020) Un problema non riportato quotidianamente con i bollettini della Protezione Civile per il Covid-19, sono gli effetti psichici indesiderati lasciati in eredità proprio dal coronavirus. Ansia e preoccupazione sono all’ordine del giorno, e non solo per chi è positivo al covid: tutti noi abbiamo sperimentato la paura del contagio o le difficoltà lavorative dovute alla crisi, e molti di noi ne stanno soffrendo parecchio.Day, credits iStockPhotoSecondo i dati più di una persona su due potrebbe soffrire di disturbii. Massimo Giannantonio, presidente della Società Italiana di Psichiatria, spiega come prima del Covid-19 si stimava che nel 2030 le malattie della mente supereranno le malattie cardiovascolari, diventando le più diffuse al mondo. ...