Volley femminile, Serie A1 2020/2021: una grande Monza batte 3-1 Novara (Di sabato 10 ottobre 2020) grande vittoria della Saugella Monza, che nell’anticipo della quarta giornata della Serie A1 femminile 2020/2021 di Volley ha sconfitto la Igor Gorgonzola Novara per 3-1 (26-24, 25-21, 22-25, 25-20). Un successo assolutamente meritato quello delle brianzole, trascinate dai 22 punti di Lise Van Hecke e dai 12 di Hanna Orthmann. Alle ospiti non bastano i 17 punti di Britt Herbots e i 15 messi a segno da Malwina Smarzek. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE.IT IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA QUARTA GIORNATA Serie A1 2020/2021: CLASSIFICA E RISULTATI La cronaca – Partita estremamente combattuta fin dai primi punti, con nessuna delle due squadre che riesce a costruire un break duraturo. Monza ... Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020)vittoria della Saugella, che nell’anticipo della quarta giornata dellaA1diha sconfitto la Igor Gorgonzolaper 3-1 (26-24, 25-21, 22-25, 25-20). Un successo assolutamente meritato quello delle brianzole, trascinate dai 22 punti di Lise Van Hecke e dai 12 di Hanna Orthmann. Alle ospiti non bastano i 17 punti di Britt Herbots e i 15 messi a segno da Malwina Smarzek. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE.IT IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA QUARTA GIORNATAA1: CLASSIFICA E RISULTATI La cronaca – Partita estremamente combattuta fin dai primi punti, con nessuna delle due squadre che riesce a costruire un break duraturo....

sportface2016 : #Volley #SerieA1 femminile, grande vittoria di #Monza su #Novara nell'anticipo della quarta giornata - zazoomblog : LIVE VOLLEY – Monza-Novara 2-1 (26-24 25-21 22-25 2-2) Serie A1 Femminile 2020-2021: PUNTEGGIO in DIRETTA -… - zazoomblog : Volley Serie A1 Femminile 2020-2021: classifica e risultati della regular season - #Volley #Serie #Femminile #2020… - zazoomblog : LIVE VOLLEY – Monza-Novara 2-0 (26-24 25-21 9-10) Serie A1 Femminile 2020-2021: PUNTEGGIO in DIRETTA - #VOLLEY… - zazoomblog : LIVE VOLLEY – Monza-Novara 2-1 (26-24 25-21 22-25 2-2) Serie A1 Femminile 2020-2021: PUNTEGGIO in DIRETTA -… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley femminile Volley femminile A1, il programma della quarta giornata: per la Bosca S.Bernardo Cuneo derby piemontese con Chieri TargatoCn.it Volley femminile, tre tesserate di Busto Arsizio positive al Covid-19

Il Covid-19 torna ad abbattersi anche sulla Lega Pallavolo Serie Femminile che, in queste ore, ha ricevuto una comunicazione dalla società UYBA Volley (Busto Arsizio) relativa alla positività al virus ...

Volley A1/F LIVE: Cuneo-Chieri, si gioca il 1° set. SEGUI LA DIRETTA

Quarta giornata di campionato per la Serie A1 di Volley Femminile: la Bosca S.Bernardo Cuneo ospita il Fenera Chieri. Segui la Diretta.

Il Covid-19 torna ad abbattersi anche sulla Lega Pallavolo Serie Femminile che, in queste ore, ha ricevuto una comunicazione dalla società UYBA Volley (Busto Arsizio) relativa alla positività al virus ...Quarta giornata di campionato per la Serie A1 di Volley Femminile: la Bosca S.Bernardo Cuneo ospita il Fenera Chieri. Segui la Diretta.