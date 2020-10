Vittoria Schisano e Marco De Angelis – Paso Doble – VIDEO – Ballando 2020

Leggi su giornal

(Di sabato 10 ottobre 2020)Desono la terza coppia acon le Stelle. La settimana scorsa li abbiamo visti in una Rumba, mentre questo sabato li vediamo alle prese con unemozionante. Durante la settimana,ha rivelato di non sentirsi a suo agio nell’essere toccata dal ballerino professionista. Non ritiene inoltre di doverlo baciare, come hanno fatto altre coppie nel corso delle serate. “Io ho conosciuto, ti ho conosciuta donna”, le ha detto lui. Vediamo cosa ne pensano i giudici e ildella loro performance.De ...