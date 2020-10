Vino | i gioielli nascosti delle Colline di Venezia

Leggi su iodonna

(Di sabato 10 ottobre 2020) I cigni neri che nuotano elegantissimi nel sontuoso laghetto barocco di Villa Barbarigo Pizzoni Ardemani guardano i visitatori dall’alto in basso. Pazienza: la villa e il suo giardino monumentale – già premiato come “Più Bello d’Italia” e “Terzo d’Europa”- sono davvero ricchi di meraviglie, e i cigni neri con l’aria snob fanno parte dell’atmosfera. Ci troviamo a Valsanzibio in provincia di Padova, uno dei tantiquasi sconosciuti dei Colli Euganei. Il Padiglione di Diana di Villa Barbarigo Pizzoni Ardemani, a Valsanzibio (Padova). Un tempo era possibile arrivarvi in barca da, oggi c’è ancora uno stagno davanti all’ingresso monumentale, il Portale di Diana. Si gira, attoniti, fra siepi di bosso alte sei metri, vecchie 350 anni e lunghe 60mila ...