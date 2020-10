VIDEO | Salute mentale, gli utenti del centro diurno della Asl Roma 1 scrivono la sceneggiatura di un film (Di sabato 10 ottobre 2020) ROMA – “Quasi tutti siamo invisibili. Ogni giorno mi posso sentire invisibile. Gli invisibili di oggi sono le persone che vivono ai margini. Anche le persone anziane sono invisibili”. Sono queste le parole usate da alcuni utenti del centro diurno della Asl Roma 1 per definire le persone invisibili, quelle che si sentono tali e che la società non vuole vedere. Nella Giornata mondiale delle Salute mentale sono loro i protagonisti di un promo che lancia il progetto ‘Percepire l’invisibile‘, volto alla realizzazione di un film documentario con un potenziale valore etico e un’innovativa pratica riabilitativa. All’interno del docufilm è inserito il cortometraggio ‘Amore & Lavoro‘, scritto da sofferenti di disagio psichico della Asl che, in questi mesi, hanno risentito ancora di più delle difficoltà causate dall’isolamento e dalle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria. Leggi su dire (Di sabato 10 ottobre 2020) ROMA – “Quasi tutti siamo invisibili. Ogni giorno mi posso sentire invisibile. Gli invisibili di oggi sono le persone che vivono ai margini. Anche le persone anziane sono invisibili”. Sono queste le parole usate da alcuni utenti del centro diurno della Asl Roma 1 per definire le persone invisibili, quelle che si sentono tali e che la società non vuole vedere. Nella Giornata mondiale delle Salute mentale sono loro i protagonisti di un promo che lancia il progetto ‘Percepire l’invisibile‘, volto alla realizzazione di un film documentario con un potenziale valore etico e un’innovativa pratica riabilitativa. All’interno del docufilm è inserito il cortometraggio ‘Amore & Lavoro‘, scritto da sofferenti di disagio psichico della Asl che, in questi mesi, hanno risentito ancora di più delle difficoltà causate dall’isolamento e dalle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria.

