VIDEO | Coronavirus | Speranza | “Chiamati a una nuova prova | trasformare crisi in opportunità”

(Di sabato 10 ottobre 2020) ROMA – "Siamo chiamati ad una nuova prova, che non è mai scontata e richiede l'impegno di tutti noi". Lo dice il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenendo ad una iniziativa della Cgil in piazza del popolo. "Dobbiamo rovesciare la crisi in opportunità, questa è la sfida perché per molti anni si è pensato che il mercato potesse risolvere tutto da solo, una ideologia che è nata a destra ma che è arrivata anche nel campo progressista", sottolinea il ministro della Salute. Per Speranza "questa è la più straordinaria opportunità che abbiamo: dobbiamo superare un modello di programmazione della spesa costruito per silos. Non lo dico solo perché penso sia un modello sbagliato, ma anche perché penso che dia una illusione di risparmio, ma non produce risparmio". "Dobbiamo finirla di considerare i soldi che si mettono sulla salute come semplice spesa pubblica e dobbiamo considerarli come investimento sulla vita delle persone", aggiunge. "Con questa seconda ondata l'eta' media di chi viene contagiato dal coronavirus è attorno ai quarant'anni e questo spiega il minore impatto sulle terapie intensive. Siamo messi meglio di altri paesi europei ma la circolazione e' significativa, dobbiamo alzare il livello di attenzione", sottolinea il ministro della Salute. "C'è una fase di resistenza e di convivenza, io sono ottimista e penso che il vaccino e le cure arriveranno presto, ma questo non significa domani ma nella primavera del prossimo anno", conclude.