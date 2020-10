«Vi racconto storie d’amore bestiali (ma molto umane)» (Di sabato 10 ottobre 2020) I pesci palla disegnano mandala nella sabbia per trovare una compagna. I delfini stuprano le loro femmine. I pappagalli sono fedeli, le rondini traditrici. E gli orsi si sballano con funghi allucinogeni. L'etologo e volto tv Vincenzo Venuto analizza le analogie uomo-animale e anticipa i contenuti del suo libro Il gorilla ce l'ha piccolo.Natura matrigna e avara. Il pene di un gorilla adulto di due metri di altezza e 180 chili di peso è lungo tre centimetri. Eretto. Vincenzo Venuto, celebre etologo, divulgatore scientifico, autore televisivo si è chiesto il perché di tanta mestizia. E da questa domanda ne è nato prima un podcast di successo e poi un libro, appena uscito per HarperCollins, dal titolo esilarante: Il gorilla ce l'ha piccolo. «Rispondere è la scusa per aprire scenari curiosi sulla sessualità non solo del gorilla, ma anche di ... Leggi su panorama (Di sabato 10 ottobre 2020) I pesci palla disegnano mandala nella sabbia per trovare una compagna. I delfini stuprano le loro femmine. I pappagalli sono fedeli, le rondini traditrici. E gli orsi si sballano con funghi allucinogeni. L'etologo e volto tv Vincenzo Venuto analizza le analogie uomo-animale e anticipa i contenuti del suo libro Il gorilla ce l'ha piccolo.Natura matrigna e avara. Il pene di un gorilla adulto di due metri di altezza e 180 chili di peso è lungo tre centimetri. Eretto. Vincenzo Venuto, celebre etologo, divulgatore scientifico, autore televisivo si è chiesto il perché di tanta mestizia. E da questa domanda ne è nato prima un podcast di successo e poi un libro, appena uscito per HarperCollins, dal titolo esilarante: Il gorilla ce l'ha piccolo. «Rispondere è la scusa per aprire scenari curiosi sulla sessualità non solo del gorilla, ma anche di ...

Ha aperto una libreria online, va in giro per mercatini, organizza book party e picnic a tema. «Ai bambini racconto storie e loro imparano l'inglese giocando. Soprattutto, posso portare mia figlia con ...

