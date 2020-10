Verissimo, Cristina Marino annuncia: “Io e Luca Argentero ci sposeremo” (Di sabato 10 ottobre 2020) Il 20 maggio scorso è diventata mamma per la prima volta della piccola Nina Speranza, frutto dell’amore con Luca Argentero. Oggi Cristina Marino è una mamma felice e, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, racconta tutte le sue sensazioni sul lieto evento che ha stravolto in positivo la sua vita. Cristina Marino mamma sprint: l’intervista a Verissimo Cristina Marino e Luca Argentero sono diventati genitori di Nina Speranza lo scorso maggio. La piccola è la prima figlia della coppia, frutto del loro amore. I due attori si sono conosciuti nel 2015 sul set del film Vacanze ai Caraibi e da quel momento non hanno mai smesso di perdersi di vista, con ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 10 ottobre 2020) Il 20 maggio scorso è diventata mamma per la prima volta della piccola Nina Speranza, frutto dell’amore con. Oggiè una mamma felice e, ospite di Silvia Toffanin a, racconta tutte le sue sensazioni sul lieto evento che ha stravolto in positivo la sua vita.mamma sprint: l’intervista asono diventati genitori di Nina Speranza lo scorso maggio. La piccola è la prima figlia della coppia, frutto del loro amore. I due attori si sono conosciuti nel 2015 sul set del film Vacanze ai Caraibi e da quel momento non hanno mai smesso di perdersi di vista, con ...

leggoit : #Verissimo, Cristina Marino su #Argentero: «Lui è un mammo, stiamo organizzando il matrimonio» - Debina87 : Cristina bellissima con gli occhi lucidi che le brillano di felicità per Luca e per sua figlia ??? #Verissimo - GiadaOrls : RT @Manuel_Real_Off: Ovviamente dopo l’intervista a Can Yaman PierSilvia intervista una neo mamma.. Cristina Marino una di noiiiiiiiiiiii #… - cgxx178 : RT @alottohandle_: Ogni volta che vedo Cristina Marino penso a quando giocavamo insieme ai videogiochi al lido a Gallipoli. Poi lei ha fatt… - cgxx178 : RT @Manuel_Real_Off: Ovviamente dopo l’intervista a Can Yaman PierSilvia intervista una neo mamma.. Cristina Marino una di noiiiiiiiiiiii #… -