Verissimo – Anticipazioni 10 ottobre – Gli ospiti

Leggi su giornal

(Di sabato 10 ottobre 2020)si prepara ad una nuova puntata che andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio del 102020. In studio vedremo numerosiche si racconteranno alla padrona di casa, Silvia Toffanin. Ledici parlano di Can Yaman, diventato popolare grazie alla sua partecipazione nella soap turca Daydreamer. Nel salotto avremo modo di vedere anche Lorella Cuccarini e altri volti noti dello spettacolo italiano.192020 Can Yaman è uno deglipiù attesi della nuova puntata di. Con il suo fascino irresistibile, l’attore è riuscito a ritagliarsi uno spazio speciale anche nel cuore degli italiani. Di recente, ...