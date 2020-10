Vende monopattini rubati a prezzo maggiorato: nei guai commerciante di piazza Mercato (Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I Carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella hanno denunciato per ricettazione un 57enne del quartiere Pendino. Secondo quanto accertato dai Carabinieri, l’uomo – titolare di un negozio di piazza Mercato – aveva posto in vendita monopattini elettrici risultati provento di un furto consumato in un capannone di Aversa. Unico rivenditore in Campania, l’imprenditore proprietario dei monopattini ha avuto notizia che i suoi manufatti venivano venduti in un negozio nella zona Mercato di Napoli, addirittura ad un prezzo maggiore, e ha immediatamente allertato i carabinieri. Intervenuti, i militari ne hanno rinvenuti 21. Altri 36 erano stati abbandonati in un terreno di Via Taverna delle Brecce. Il ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I Carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella hanno denunciato per ricettazione un 57enne del quartiere Pendino. Secondo quanto accertato dai Carabinieri, l’uomo – titolare di un negozio di– aveva posto in venditaelettrici risultati provento di un furto consumato in un capannone di Aversa. Unico rivenditore in Campania, l’imprenditore proprietario deiha avuto notizia che i suoi manufatti venivano venduti in un negozio nella zonadi Napoli, addirittura ad unmaggiore, e ha immediatamente allertato i carabinieri. Intervenuti, i militari ne hanno rinvenuti 21. Altri 36 erano stati abbandonati in un terreno di Via Taverna delle Brecce. Il ...

Secondo quanto accertato dai Carabinieri, l'uomo – titolare di un negozio di Piazza Mercato – aveva posto in vendita monopattini elettrici risultati provento di un furto consumato in un capannone di ...

