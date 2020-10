Valentina Vignali da impazzire su Instagram | lo scatto sexy che manda in visibilio i fan FOTO

Leggi su sportface

(Di sabato 10 ottobre 2020) La cestistaè ormai diventata famosa per i suoi incredibili scatti pubblicati sul proprio profilo, che fanno girare la testa a tutti i suoi fan. L’ultimadivulgata dall’ex concorrente del Grand Fratello, ovviamente, non è stata da meno e anche la didascalia scelta si riferisce ad un interessante gioco di parole, visto che come location ha optato per il Borgo Le Vigne: “La tua vigna preferita”. View this post onLa tua vigna preferita 🍇🙋🏻‍♀️😜 A post shared by(@) on Oct 10, 2020 at 4:54am PDT