Vaccino antinfluenzale, azienda cinese vince la gara ma non ha il certificato Aifa (Di sabato 10 ottobre 2020) Dopo la mancata aggiudicazione della nona gara, indetta dalla Lombardia, ne era stata indetta la decima ma senza raggiungere l’obiettivo. LifeOn, l’azienda cinese, e Falkem Swiss non possono procedere per problemi di natura tecnica. L’azienda cinese LifeOn, la quale ha vinto la gara indetta da Regione Lombardia per la fornitura di 100 mila unità di … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 10 ottobre 2020) Dopo la mancata aggiudicazione della nona, indetta dalla Lombardia, ne era stata indetta la decima ma senza raggiungere l’obiettivo. LifeOn, l’, e Falkem Swiss non possono procedere per problemi di natura tecnica. L’LifeOn, la quale ha vinto laindetta da Regione Lombardia per la fornitura di 100 mila unità di … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Corriere : Vaccino influenza in Lombardia, l'azienda cinese che ha vinto la gara non ha il certificato Aifa - pfmajorino : Esclusivo TPI: Regione Lombardia ha appaltato (con accordo di pagamento anticipato) 400mila dosi di vaccino antinfl… - giorgio_gori : Vaccino antinfluenzale (fondamentale per far emergere i casi Covid ed evitare falsi allarmi): a vuoto l’ennesima ga… - PRCPadova : RT @caperucita_r: Vaccino influenza in Lombardia, l'azienda cinese che ha vinto la gara non ha il certificato Aifa. Manco se facessero app… - ANTHILIA64 : RT @Linus2k: SENZA PAROLE. #GalleraDimettiti. #Vaccino influenza in #Lombardia, l'azienda cinese che ha vinto la gara non ha il certifica… -