Usa | Trump parla alla folla dal balcone della Casa Bianca | “Sto bene” Media | “sostenitori ammassati | molti senza mascherina”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 ottobre 2020) Prima apparizione pubblica del presidente statunitense Donalddopo il ricovero per Covid. “Mi sento bene”, ha affermatondo dalindossare la mascherina. Un migliaio di persone ad ascoltarlo, molte delle quali, riportano iamericani,mascherina. Il presidente Usa ha poi attaccato il suo sfidante democratico Joe Biden accusandolo di aver “tradito gli elettori afroamericani e ispanici per oltre mezzo secolo” e rivendicando invece di essere stato il leader che ha fatto di più per la comunità nera dai tempi di Abramo Lincoln. Poco prima, durante un intervento...