Usa, Trump parla alla folla dal balcone della Casa Bianca: "Sto bene". Media: "Sostenitori ammassati, molti senza mascherina" (Di sabato 10 ottobre 2020) Prima apparizione pubblica del presidente statunitense Donald Trump dopo il ricovero per Covid. "Mi sento bene", ha affermato Trump parlando dal balcone della Casa Bianca senza indossare la mascherina. Un migliaio di persone ad ascoltarlo, molte delle quali, riportano i Media americani, senza mascherina. Il presidente Usa ha poi attaccato il suo sfidante democratico Joe Biden accusandolo di aver "tradito gli elettori afroamericani e ispanici per oltre mezzo secolo" e rivendicando invece di essere stato il leader che ha fatto di più per la comunità nera dai tempi di Abramo Lincoln. Poco prima, durante un intervento alla Casa ...

