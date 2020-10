Usa, il virologo Fauci sulla positività di Donald Trump: “Evento alla Casa Bianca è stato super diffusore del Covid” (Di sabato 10 ottobre 2020) Usa, il virologo Fauci: “Evento alla Casa Bianca super diffusore del Covid” L’evento organizzato alla Casa Bianca per la nomina di Amy Coney Barret alla Corte Suprema è stato un “super diffusore” del Covid: lo afferma il noto virologo Anthony Fauci, membro della task force Usa contro la pandemia. Intervistato dalla Cbs, Fauci ha dichiarato che non vi sono dubbi sul fatto che il presidente Donald Trump, sua moglie e almeno 11 persone abbiano contratto il Coronavirus proprio in quell’occasione. ... Leggi su tpi (Di sabato 10 ottobre 2020) Usa, il: “Eventodel Covid” L’evento organizzatoper la nomina di Amy Coney BarretCorte Suprema èun “” del Covid: lo afferma il notoAnthony, membro della task force Usa contro la pandemia. InterviCbs,ha dichiarato che non vi sono dubbi sul fatto che il presidente, sua moglie e almeno 11 persone abbiano contratto il Coronavirus proprio in quell’occasione. ...

