Usa, ecco la docuserie che unisce football e cucina italiana (Di sabato 10 ottobre 2020) Presentata la docuserie Foodball High – cucina italiana & football Americano che racconta l’avventura di 4 giovani giocatori italiani in una High School di San Diego, dove all’amore per il football americano abbinano quello per la cucina italiana. La docuserie nata a Modena sarà disponibile nella versione italiana sul canale Foodball High di Youtube e a metà ottobre sarà lanciata nella versione in inglese su un prestigioso canale streaming anche negli Stati Uniti. Per un giovane giocatore italiano poter calcare i campi da football di una High School americana è spesso semplicemente una chimera. E se, adesso, potesse far parte anche lui di quel sogno, cosa sarebbe ... Leggi su ildenaro (Di sabato 10 ottobre 2020) Presentata laFoodball High –Americano che racconta l’avventura di 4 giovani giocatori italiani in una High School di San Diego, dove all’amore per ilamericano abbinano quello per la. Lanata a Modena sarà disponibile nella versionesul canale Foodball High di Youtube e a metà ottobre sarà lanciata nella versione in inglese su un prestigioso canale streaming anche negli Stati Uniti. Per un giovane giocatore italiano poter calcare i campi dadi una High School americana è spesso semplicemente una chimera. E se, adesso, potesse far parte anche lui di quel sogno, cosa sarebbe ...

TizianaFerrario : #Trump torna alla Casa Bianca senza mascherina e sminuisce la pericolosità del #Covid_19. Ecco come si comporta un… - AndFranchini : @rik_musmeci @EleLe08 Punto 1 è vero ma non per questo bisogna superarli con il COVID che è molto più virulento pun… - 223ES143 : RT @EroHedone: Chi usa la fiducia di chi crede in te, mente, fa false promesse, falsi progetti che sa di non voler realizzare, chi entra n… - Destradipopolo : IN EUROPA 100.000 POSITIVI IN UN GIORNO: ECCO I DATI NYT: “TRUMP BLOCCO’ LE MASCHERINE OBBLIGATORIE SU TRENI E BUS… - marteeares : RT @amodeomatrix: Quei titoli che rischiano di farti andare di traverso il caffè. Per capire perché Conte sfida gli USA leggi l'articolo i… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa ecco Usa, ecco la docuserie che unisce football e cucina italiana Il Denaro Il focolaio Covid alla Casa Bianca: Trump spericolato per se stesso e il resto degli Stati Uniti

SAN LUIS OBISPO (USA). Fra il 1991 e il 2009 Donald Trump andò in bancarotta per ben sei volte non riuscendo a saldare i debiti e rinegoziare i contratti con le banche e i suoi creditori. L’allora imp ...

La mascherina parla di noi (e si dialoga pure con gli occhi)

A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose? A chi affidare l’ indignazione e la speranza? Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...

SAN LUIS OBISPO (USA). Fra il 1991 e il 2009 Donald Trump andò in bancarotta per ben sei volte non riuscendo a saldare i debiti e rinegoziare i contratti con le banche e i suoi creditori. L’allora imp ...A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose? A chi affidare l’ indignazione e la speranza? Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...