Usa, Donald Trump: “Andate a votare, è l’elezione più importante della storia” (Di sabato 10 ottobre 2020) “Andate a votare per vincere altri quattro anni insieme. Questo è il voto più importante della storia”. Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, nel suo intervento dal balcone della Casa Bianca. I circa 2 mila presenti hanno salutato la conclusione del suo intervento con il coro “We love You”. “Anche io vi voglio bene”, ha risposto Trump che poco prima ha ringraziato “medici e scienziati per il loro incredibile lavoro”. Poi l’attacco ad Obama: “Con la mia amministrazione il tasso di crimini è calato rispetto all’amministrazione Obama. “L’Obamacare è un disastro, lo dobbiamo eliminare. Faremo qualcosa di molto meglio per la sanità e ... Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) “Andate aper vincere altri quattro anni insieme. Questo è il voto piùstoria”. Lo ha dichiarato il presidente americano,, nel suo intervento dal balconeCasa Bianca. I circa 2 mila presenti hanno salutato la conclusione del suo intervento con il coro “We love You”. “Anche io vi voglio bene”, ha rispostoche poco prima ha ringraziato “medici e scienziati per il loro incredibile lavoro”. Poi l’attacco ad Obama: “Con la mia amministrazione il tasso di crimini è calato rispetto all’amministrazione Obama. “L’Obamacare è un disastro, lo dobbiamo eliminare. Faremo qualcosa di molto meglio per la sanità e ...

Corriere : ?? Il presidente Usa e la moglie sono positivi al coronavirus - Linkiesta : Donald #Trump è ricoverato, è in high spirits come dicevano di Boris Johnson, è protagonista del più pazzesco contr… - fanpage : Donald #Trump e la moglie Melania positivi al #covid19 - manetti_donato : RT @manetti_donato: @Agenzia_Ansa Mille volte GO DONALD GO THE BEST PRESIDENT USA ( fanculo mafiosa dem pelosi...) - manetti_donato : @Agenzia_Ansa Mille volte GO DONALD GO THE BEST PRESIDENT USA ( fanculo mafiosa dem pelosi...) -