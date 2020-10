Usa 2020: l’appello di Greta Thunberg, votate per Biden (Di sabato 10 ottobre 2020) Lʼattivista svedese ha twittato: “Non mi sono mai impegnata nella politica dei partiti, ma le prossime elezioni americane vanno ben oltre” LEGGI ANCHE: Covid, Usa: bloccato dalla Casa Bianca l’obbligo delle mascherine sui mezzi L’arresto choc negli Stati Uniti: incinta di 9 mesi bloccata con il ginocchio sulla schiena (VIDEO) “votate per Joe Biden”. Lo … L'articolo Usa 2020: l’appello di Greta Thunberg, votate per Biden proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 10 ottobre 2020) Lʼattivista svedese ha twittato: “Non mi sono mai impegnata nella politica dei partiti, ma le prossime elezioni americane vanno ben oltre” LEGGI ANCHE: Covid, Usa: bloccato dalla Casa Bianca l’obbligo delle mascherine sui mezzi L’arresto choc negli Stati Uniti: incinta di 9 mesi bloccata con il ginocchio sulla schiena (VIDEO) “per Joe”. Lo … L'articolo Usa: l’appello diperproviene da www.meteoweek.com.

fattoquotidiano : Coronavirus, in Europa record di 100mila infezioni in 24 ore. Negli Usa oltre 57mila positivi. In Sudamerica 10 mil… - Agenzia_Italia : Trump invita centinaia di persone nel giardino della Casa Bianca - Agenzia_Italia : Usa 2020: annullato il dibattito del 15 ottobre. Trump e Biden si sfideranno il 22 - FitCasually : L'Officiel USA Fall 2020 Covers (L'Officiel USA) ? - MarisciaFox : RT @MediasetTgcom24: Usa 2020. l'appello di Greta Thunberg: 'Votate per Biden' #GRETATHUNBERG -