Upim nel mirino per il grembiule “sessista”: migliaia di persone scatenate su Facebook (Di sabato 10 ottobre 2020) Upim è finita nell’occhio del ciclone a causa di una coppia di grembiuli per gli alunni delle scuole elementari. La catena italiana dei grandi magazzini è stata oggetto di una pesante campagna sui social network perché alcuni dei suoi capi del “back to school” sono ritenuti sessisti. Una mamma, infatti, ha pubblicato un post Facebook nel quale denunciava il “differente trattamento” riservato a bambini e bambine. Ma andiamo con ordine. Upim, il caso dei grembiuli sessisti: la denuncia sui social Tutto nasce, come detto, dalla denuncia su Facebook di una cliente Upim. La donna, tramite il proprio profilo social, evidenzia come il grembiule da bambino abbia disegnato un righello e una squadra, mentre quello da bambina ha un paio di labbra ... Leggi su quifinanza (Di sabato 10 ottobre 2020)è finita nell’occhio del ciclone a causa di una coppia di grembiuli per gli alunni delle scuole elementari. La catena italiana dei grandi magazzini è stata oggetto di una pesante campagna sui social network perché alcuni dei suoi capi del “back to school” sono ritenuti sessisti. Una mamma, infatti, ha pubblicato un postnel quale denunciava il “differente trattamento” riservato a bambini e bambine. Ma andiamo con ordine., il caso dei grembiuli sessisti: la denuncia sui social Tutto nasce, come detto, dalla denuncia sudi una cliente. La donna, tramite il proprio profilo social, evidenzia come ilda bambino abbia disegnato un righello e una squadra, mentre quello da bambina ha un paio di labbra ...

Ultime Notizie dalla rete : Upim nel Upim nel mirino per il grembiule “sessista”: migliaia di persone scatenate su Facebook QuiFinanza Lifestyle Rossetto per le bambine, righe e squadra per i bambini: polemica sui grembiuli Upim

Dopo le proteste di una mamma e le accuse di sessismo, l’azienda ha fatto sapere di aver ritirato le divise dagli scaffali ...

