Uomo Positivo al Covid Viola La Quarantena per Andare a Lavorare nel Suo Negozio: Fermato dalla Polizia (Di sabato 10 ottobre 2020) Il 56enne aveva l’obbligo di rimanere a casa in Quarantena, i carabinieri lo hanno trovato nella sua attività e lo hanno bloccato. Era Positivo al coronavirus e doveva trovarsi in Quarantena obbligatoria ma ha deciso di Violarla per tenere aperta la propria attività. Accade a San Marcellino, in provincia di Caserta, il 56enne è stato … Leggi su youreduaction (Di sabato 10 ottobre 2020) Il 56enne aveva l’obbligo di rimanere a casa in, i carabinieri lo hanno trovato nella sua attività e lo hanno bloccato. Eraal coronavirus e doveva trovarsi inobbligatoria ma ha deciso dirla per tenere aperta la propria attività. Accade a San Marcellino, in provincia di Caserta, il 56enne è stato …

ZZiliani : Forse non è chiaro. Il calcio è libero di decidere, poniamo, che il fallo da ultimo uomo è da espulsione. Ma non pu… - cicciodevilla : RT @paolacontini64: Comunque siamo alle solite, uomo positivo al tampone, moglie e tre figlie con sintomi, non tamponate. L'importante è fa… - infoitinterno : Pollena, uomo con il tampone positivo si auto-isola: «L'Asl? Non risponde» - pasdran : RT @mattinodinapoli: Pollena, uomo con il tampone positivo si auto-isola: «L'Asl? Non risponde» - FatimaCurzio : RT @mattinodinapoli: Pollena, uomo con il tampone positivo si auto-isola: «L'Asl? Non risponde» -

Ultime Notizie dalla rete : Uomo Positivo Pollena, uomo con il tampone positivo si auto-isola: «L'Asl? Non risponde» Il Mattino CORONAVIRUS: 19 NUOVI CASI NELLA PROVINCIA DI SIENA

La situazione dalle ore 14 del giorno 9 ottobre alle ore 14 del giorno 10 ottobre 2020 relativa alla diffusione del COVID, evidenzia nella Asl Toscana sud est 69 nuovi casi di cui ...

Coronavirus, 213 nuovi positivi in Liguria. 18 nell'Imperiese

Nel dettaglio i dati di sabato 10 ottobre:. TOTALE tamponi effettuati 344.162 4.033 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 14883 213 · TOTALE CASI POSITIVI i ...

La situazione dalle ore 14 del giorno 9 ottobre alle ore 14 del giorno 10 ottobre 2020 relativa alla diffusione del COVID, evidenzia nella Asl Toscana sud est 69 nuovi casi di cui ...Nel dettaglio i dati di sabato 10 ottobre:. TOTALE tamponi effettuati 344.162 4.033 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 14883 213 · TOTALE CASI POSITIVI i ...