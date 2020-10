‘Uomini e Donne’, Eleonora Rocchini punge Soleil Sorge: “Business?!” (Di sabato 10 ottobre 2020) Le confidenze che i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 si fanno all’interno della Casa più spiata d’Italia fanno presto a fare il giro del web e dei maggiori salotti televisivi. E’ un po’ quello che è successo qualche settimana fa quando Dayane Mello ha raccontato a Tommaso Zorzi che Soleil Sorge le aveva confidato che Iconize aveva inscenato un’aggressione omofoba per diventare più popolare e aumentare i follower. Parole prontamente smentite dall’influencer sui social, ma che iniziavano a trovare riscontro nei dubbi che la stessa Soleil non aveva nascosto nell’ospitata a Domenica Live. Una storia che sembrava finita lì, e che invece si è riaperta quando qualche giorno fa a Pomeriggio 5 l’ex corteggiatrice di Luca Onestini è intervenuta per ... Leggi su isaechia (Di sabato 10 ottobre 2020) Le confidenze che i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 si fanno all’interno della Casa più spiata d’Italia fanno presto a fare il giro del web e dei maggiori salotti televisivi. E’ un po’ quello che è successo qualche settimana fa quando Dayane Mello ha raccontato a Tommaso Zorzi chele aveva confidato che Iconize aveva inscenato un’aggressione omofoba per diventare più popolare e aumentare i follower. Parole prontamente smentite dall’influencer sui social, ma che iniziavano a trovare riscontro nei dubbi che la stessanon aveva nascosto nell’ospitata a Domenica Live. Una storia che sembrava finita lì, e che invece si è riaperta quando qualche giorno fa a Pomeriggio 5 l’ex corteggiatrice di Luca Onestini è intervenuta per ...

