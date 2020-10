Un’app per aiutare i migranti a trovare lavoro: “grazie a noi già centinaia di contratti” (Di sabato 10 ottobre 2020) Un’app per aiutare i migranti a trovare lavoro. Lanciata nel 2017, l’app conta ormai quasi 90mila utenti che attraverso i suoi servizi imparano nuove competenze o rafforzano quelle che già possiedono, sfruttandole poi per entrare nel mondo del lavoro. Presto un aggiornamento permetterà alle aziende di cercare nella banca dati dell’app le figure professionali delle quali hanno bisogno. Non è un social network, nè una piattaforma di messaggistica, eppure può rivestire un’importanza sociale da non sottovalutare: si chiama Mygrants, ed è un’app che aiuta i migranti non solo a ottenere le competenze necessarie a integrarsi nel nostro Paese, ma anche a trovare il lavoro che meglio si ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 10 ottobre 2020) Un’app per. Lanciata nel 2017, l’app conta ormai quasi 90mila utenti che attraverso i suoi servizi imparano nuove competenze o rafforzano quelle che già possiedono, sfruttandole poi per entrare nel mondo del. Presto un aggiornamento permetterà alle aziende di cercare nella banca dati dell’app le figure professionali delle quali hanno bisogno. Non è un social network, nè una piattaforma di messaggistica, eppure può rivestire un’importanza sociale da non sottovalutare: si chiama Mygrants, ed è un’app che aiuta inon solo a ottenere le competenze necessarie a integrarsi nel nostro Paese, ma anche ailche meglio si ...

