Una vita anticipazioni: Emilio presenta a tutti Angelines, il matrimonio è vicino (Di sabato 10 ottobre 2020) Che cosa succederà nella puntata di domenica di Una vita? Lo scopriamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama dell’11 ottobre 2020. La soap ci aspetta anche domenica e non potevano mancare le nostre anticipazioni. Domenica pomeriggio vedremo la prima parte dell’episodio 1061 della soap spagnola. Ad Acacias 38 è arrivata la fidanzata di Emilio, che non è neppure educata a essere una signorina, e la cosa preoccupa molto Felicia. Ma non c’è molto da fare perchè la famiglia è minacciata da Ledesma…Cinta ha provato a fare di tutto, persino a comprare due biglietti per fuggire con Emilio che però non ha accettato e non le ha ancora rivelato quanto successo a Valdeza. UNA vita ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 10 ottobre 2020) Che cosa succederà nella puntata di domenica di Una? Lo scopriamo con le nostreche ci rivelano proprio la trama dell’11 ottobre 2020. La soap ci aspetta anche domenica e non potevano mancare le nostre. Domenica pomeriggio vedremo la prima parte dell’episodio 1061 della soap spagnola. Ad Acacias 38 è arrivata la fidanzata di, che non è neppure educata a essere una signorina, e la cosa preoccupa molto Felicia. Ma non c’è molto da fare perchè la famiglia è minacciata da Ledesma…Cinta ha provato a fare di tutto, persino a comprare due biglietti per fuggire conche però non ha accettato e non le ha ancora rivelato quanto successo a Valdeza. UNA...

matteosalvinimi : Il 9 ottobre 1963 interi paesi furono cancellati, persero la vita 1917 persone, tra cui 487 bambini. Una preghiera… - Montecitorio : #9ottobre 1963 - Una frana crea l'onda anomala che invade la valle del #Vajont, al confine tra #Friuli e #Veneto. D… - fanpage : Oggi l'ultima testimonianza pubblica di #LilianaSegre, sopravvissuta al dramma della Shoa, una bambina che non ha m… - Ale_LoveIsLove : comunque Liam ha pronunciato “Lailo” e non “Lilo”... LA MIA VITA È UNA MENZOGNA. - wolflonnie : RT @Rowelence: Mia madre ha portato una copia del mio libro a uno degli ospiti della casa di riposo in cui lavora. Oggi ha letto il primo c… -