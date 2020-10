Una milizia armata progettava il rapimento della governatrice del Michigan (Di sabato 10 ottobre 2020) (foto: Handout/DNCC via Getty Images)Un gruppo armato di matrice terroristica di estrema destra stava pianificando il rapimento di Gretchen Whitmer, governatrice democratica del Michigan negli Stati Uniti. Ma il piano è stato sventato dall’Fbi: 13 uomini sono stati arrestati giovedì 8 ottobre. Di essi, 6 sono accusati dalla Corte federale di cospirazione per rapimento e 7 associati alle milizie di un gruppo chiamato Wolverine Watchmen, sono accusati dal tribunale che si sta occupando del caso di terrorismo per aver cercato di assaltare il Campidoglio del Michigan con l’intento di provocare una “guerra civile”. I primi 6 rischiano una condanna all’ergastolo, gli altri 7 fino a 20 anni di detenzione. I dettagli dell’indagine Con l’arresto degli ... Leggi su wired (Di sabato 10 ottobre 2020) (foto: Handout/DNCC via Getty Images)Un gruppo armato di matrice terroristica di estrema destra stava pianificando ildi Gretchen Whitmer,democratica delnegli Stati Uniti. Ma il piano è stato sventato dall’Fbi: 13 uomini sono stati arrestati giovedì 8 ottobre. Di essi, 6 sono accusati dalla Corte federale di cospirazione pere 7 associati alle milizie di un gruppo chiamato Wolverine Watchmen, sono accusati dal tribunale che si sta occupando del caso di terrorismo per aver cercato di assaltare il Campidoglio delcon l’intento di provocare una “guerra civile”. I primi 6 rischiano una condanna all’ergastolo, gli altri 7 fino a 20 anni di detenzione. I dettagli dell’indagine Con l’arresto degli ...

